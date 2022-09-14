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الأربعاء، 14-09-2022 12:19 م

بلدية الجيزة: توجه لحصر الابنية القديمة التي يزيد عمرها عن ٤٠ عاما

بلدية-الجيزة


الوكيل الاخباري- وجه رئيس بلدية الجيزة قدر حابس الفايز  للاقسام المختصة بالابنية لدى البلدية ، باجراء احصائية لعدد الابنية القديمة التي يزيد عمرها عن ٤٠ عام في المناطق التابعة لبلدية الجيزة .اضافة اعلان


وقال "الفايز" بانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لسلامة المنشأة والدراسات الانشائية قبل التراخيص وقبل اصدار اذن اشغال او تجديده.

ولفت الفايز إلى أنه تم وضع ضوابط للبناء واشتراطات الأمن والسلامة وحصر كافة المنشآت التي تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة وسيتم متابعة هذه الأبنية، والتي أخذت تراخيص من البلدية، إلى جانب التنسيق مع الدفاع المدني ، وزيادة كادر المهندسين في التفتيش خلال فترة الاحصاء .

وحول مشاريع المرحلة المقبلة وإستراتيجية الأعوام ٢٠٢٢/٢٠٢٤ بين أن هناك الكثير من الأهداف المرسومة للبلدية فيما يتعلق بتطبيق قانون الدفاع المدني الجديد والتفتيش على المباني المخالفة وتجديد رخص المباني القديمة، حيث ألزمها القانون أن تأخذ ترخيصا من الدفاع المدني الذي يدقق على الاشتراطات والسلامة في المباني والمنشآت كافة بالقدر اللازم لحماية المنشأة والمبنى والأرواح، ولا بد من توافر الحد الأدنى من الاشتراطات في المباني القديمة، من شركات ومجمعات السكنية.

 




 

 


 

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