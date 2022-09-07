بلدية الجيزة تطرح عطاء شراء حافلات لخدمة طلبة المدارس

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية الجيزة، قدر حابس الفايز، إن البلدية طرحت، مؤخرا عطاء لشراء حافلات، لخدمة المجتمع المحلي وخصوصا الطلبة الذين يدرسون في مدارس بعيدة عن منازلهم.وأضاف الفايز أن البلدية لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للمدارس في اللواء، مشيرا إلى أن البلدية قامت مؤخرا، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص بصيانة 9 مدارس في اللواء.وعن خيمة الجيزة التي زعم احد المواطنين تحوليها لمدرسة، أكد، أن الخيمة غير قانونية ومقامة هي على ارض لخزينة الدولة، وجميع القاطنين بالقرب منها مقيمين على ارضي الدولة كذلك.ولفت إلى أن المنطقة التي تم إقامة الخيمة فيها هي خارج حدود التنظيم، وهي طريقة استعراضية وغير قانونية، مستغربًا قيام مواطن يحمل درجة علمية بقيام مثل تلك الأفعال والتي لا تمت للواقع بصلة لكون اقرب مدرسة عن الخيمة يبعد 2 كم.وختم الفايز حديثه، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم، ممثله بأمينها العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات بذلت جهودا جبارة لإنشاء العديد من المدارس لخدمة المجتمع المحلي، مثمنًا الجهود التي بذلت بالرغم من التحديات التي تتمثل لكون اللواء مترامي الأطراف.يذكر أن مواطنون تداولوا صورة ملتقطة لطلبة بالزي المدرسي من أمام خيمة في لواء الجيزة، على إنها إحدى مدارس في الجيزة، الامر الذي دفع في وزارة التربية للرد ونفي إقامة مدرسة في خيمة.