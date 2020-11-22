بلدية الرصيفة تحدد 3 أيام لاستقبال المراجعين أسبوعيا

الوكيل الاخباري -

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حددت بلدية الرصيفة مواعيد استقبال المراجعين لأقسام البلدية بـ 3 أيام من كل أسبوع؛ وهي الأحد والثلاثاء والخميس، ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء، على أن يبقى دوام الموظفين بشكل طبيعي كل يوم وبالتناوب بنسبة 50 بالمائة لتحقيق التباعد الجسدي وتقليل الاختلاط منعا لنقل عدوى فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس بلدية الرصيفة، أسامة حيمور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن القرار جاء حرصا على سلامة الجميع من عاملين في البلدية والمواطنين المراجعين لأقسامها وبهدف أخذ الاحتياطات اللازمة لتخفيف الاكتظاظ والاختلاط بين المراجعين والموظفين لمنع تفشي العدوى.ودعا المواطنين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية عند مراجعتهم للبلدية من لبس الكمامة بشكل صحيح ودائم والتباعد الجسدي بما لا يقل عن مترين وتعقيم الأيدي بشكل متواصل.