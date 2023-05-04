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الخميس، 04-05-2023 01:50 م

بلدية الزرقاء : الحجز على املاك 2000 شخصاً تحقق عليهم ضرائب سابقة

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الوكيل الإخباري- نفذت بلدية الزرقاء الحجز على املاك ( 2000 ) شخصاً تحقق عليهم ضرائب سابقة مستحقة للبلدية بقيمة ( 8 ) مليون دينار.

وقال الناطق الاعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني ان دائرة ضريبة الابنية والاراضي نفذت الحجز على الأموال المنقولة والغير منقولة على ( 2000 ) مكلف تحقق عليهم ضرائب وتحققات للبلدية منذ اعوام بقيمة ( 8 ) مليون دينار.

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واضاف المعاني بأن البلدية قامت بانذار الأشخاص المتخلفين عن دفع الضرائب بالصحف اليومية والجريدة الرسمية عملاً باحكام الفقرة ( ب ) من المادة (6) من قانون تحصيل الاموال العامة رقم ( 6 ) لسنة 1952 وتعديلاته.

 

وبين المعاني بان البلدية مستمرة في تحصيل جميع الضرائب المتحققه على المواطنين وفق قانون تحصيل الأموال العامة ، والتي ستعود بالنفع على اهالي مدينة الزرقاء من خلال تنفيذ المشاريع الخدماتية التي تنوي بلدية الزرقاء تنفيذها من فتح طرق وتعبيد وتعزيز اسطول النظافة بالأليات.

 




 

 


 

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