بلدية الزرقاء تخصص 1,250 مليون دينار لتعبيد شوارع

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية الزرقاء الكبرى المهندس عماد المومني، إن البلدية خصصت مبلغ مليون و250 ألف دينار لتعبيد عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة وهي: الملك طلال، بهاء عبد الله، والأقصى (الفلاتر)، ومحمد السفاريني، والثورة العربية الكبرى، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى تعبيد الشوارع التي لم تعد تجدي معها عمليات الصيانة المتكررة.

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وأوضح المومني، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن البلدية قامت بجميع الأعمال التي تسبق عملية التعبيد من خلال تهيئة الشوارع للتعبيد، إلا أنها ارتأت القيام بالتعبيد مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعد انتهاء الحالة الجوية التي ستؤثر على المملكة خلال اليومين المقبلين، لضمان تماسك الخلطة الإسفلتية ونجاح عملية التعبيد بالشكل الهندسي الأمثل.



وأشار إلى أن البلدية بصدد طرح عطاء آخر بقيمة مليوني دينار أردني، حيث تم استكمال الوثائق والإجراءات المتبعة تباعاً وحسب الأصول القانونية، بهدف تعبيد عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة، فضلاً عن طرح عطاء آخر بقيمة 150 ألف دينار مخصص لأعمال الصيانة (قص وترقيع) في عدد من الشوارع الأخرى التي يوجد بها بعض الحفر والهبوطات، ضمن خطتها التي تعمل عليها من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .



ودعا المومني المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية المجتمعية والوطنية وتعزيز روح الانتماء للوطن من خلال الحفاظ على نظافة الشوارع والأزقة والساحات، وعدم الإلقاء العشوائي للنفايات إلا في الحاويات المخصصة لها والتي تتواجد في معظم الشوارع والساحات والأزقة، لاسيما وان ضاغطات وآليات البلدية تقوم بتفريغها أولاً بأول، ونقلها إلى المكب المخصص للنفايات في الغباوي، لتجميل الصورة البصرية لمدينة الزرقاء.