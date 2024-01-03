بلدية الشوبك تنفذ مشاريع خدمية وتنموية بقيمة 4 ملايين دينار

الوكيل الاخباري - نفذت بلدية الشوبك العديد من مشاريع البنية التحتية والتنموية خلال العام الماضي 2023 بقيمة بلغت 4 ملايين دينار تقريبا.

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وقال رئيس البلدية عادل الرفايعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن موازنة البلدية لم تسجل أي ديون أو عجوزات خلال 2023 ، نظرا لالتزامها بالمعايير الفضلى في التخطيط والإنفاق، مثمنا الدعم المستمر والمتابعة الحثيثة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وفريق العمل في الوزارة، لمتابعة مشاريع البلدية لتمكينها من إنجاز مهماتها على الشكل المطلوب.