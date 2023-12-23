87 حالة طارئة تتعامل معها بلدية غرب إربد خلال المنخفض الحالي

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية غرب إربد عن تعاملها مع 87 حالة طارئة استقبلتها غرف الطوارىء التابعة للبلدية خلال المنخفص الجوي الحالي.

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وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إنه تم منذ يوم أمس الجمعة استدعاء لجان الطوارئ من المختصين من مختلف الوحدات والأقسام وسائقي الآليات، ووضع جميع الفرق والكوادر الفنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، جراء المنخفض الجوي السائد خدمة للمواطنين وللحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم.



وأهاب البطاينة بالمواطنين الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول ومناطق تجمع المياه، و التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير نتيجة هطول الأمطار وحدوث الانزلاقات.