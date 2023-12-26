70 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع إعادة تأهيل مبنى بلدية المفرق

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية المفرق الكبرى، عامر أخو ارشيدة، إن نسبة الإنجاز بمشروع مبنى البلدية بلغت 70 بالمئة، وإن العمل بالمشروع يسير ضمن الخطة التي وضعت له.



وبين أن المشروع سيسهم في تجميع دوائر وأقسام البلدية في مبنى واحد، تسهيلا على المواطنين والمراجعين لإنهاء معاملاتهم، والذي يوفر ما يزيد على 200 موقف لسيارات المراجعين، لافتا إلى أنه سيتم نقل محكمة البلدية من داخل الوسط التجاري إلى المبنى المراد تأهيله بقسم مستقل.

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