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الأربعاء، 09-02-2022 06:06 م

بلدية الطفيلة تباشر بردم ومعالجة الآبار المهجورة والحفر الخطرة

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الوكيل الاخباري - باشرت بلدية الطفيلة الكبرى بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية المعنية، اليوم الأربعاء، بحملة ميدانية لردم الحفر والآبار المهجورة التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، خصوصاً الأطفال، في مختلف المناطق الإدارية الخمس التابعة لها.

وبين نائب محافظ الطفيلة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور اسماعيل الصرايرة أن الحملة جاءت في سياق تعزيز شروط السلامة العامة وتوفير بيئات صديقة وآمنة للجميع، وفقا لتوجيهات وتعليمات وزارة الإدارة المحلية .

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