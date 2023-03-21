الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالذكرى الـ 55 لمعركة الكرامة - صور

الخرابشة: هدر الطاقة بالمملكة يعتبر أعلى من المتوسط العالمي

انطلاق القمة الروسية الصينية في الكرملين

روسيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الكندية

بيان من وزارة الخارجية السعودية بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

أمانة عمّان: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل طيلة شهر رمضان

وسط أزمة البنوك.. الفيدرالي يواجه معضلة رفع معدلات الفائدة

إعلان صادر عن وحدة الشؤون المالية في جامعة مؤتة

مدير الأمن العام يوعز بتنفيذ خطة شاملة خلال رمضان

السوق القطري يستقبل كميات كبيرة من الخضراوات الأردنية استعداداً لرمضان

الثلاثاء، 21-03-2023 03:36 م

بلدية الطفيلة تنفذ محطة لصيانة الآليات والمركبات

480839_1_1671379893


الوكيل الإخباري- تفقد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، مشروع محطة صيانة الآليات والمركبات الجاري تنفيذها في المدينة الحرفية بمنطقة المنصورة، بكلفة 350 ألف دينار ممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

اضافة اعلان


وقال الدكتور العدينات خلال الجولة إن المحطة تهدف إلى صيانة الآليات التابعة للبلدية والدوائر الحكومية الخدمية بالتعاون مع برنامج (UNDP)، ما يسهم في توفير العديد من فرص العمل بتخصصات الميكانيك وخدمات المركبات والآليات، وتوفير تكاليف النقل إلى مركز صيانة المركبات الحكومية في العاصمة عمان، مشيرا إلى أن المشروع سيفذ على مرحلتين.


وأضاف أن المرحلة الحالية تعتمد على كوادر مؤهلة من البلدية ستقوم بكافة الأعمال الميكانيكية بعد تجهيز المحطة بالعدد الميكانيكية اللازمة لصيانة مركبات وآليات البلدية والأجهزة الرسمية، مثمناً للبرنامج دعمه لهذا المشروع وللبرامج الأخرى التي تنفذها في مختلف مناطق المملكة.


كما تفقد الدكتور العدينات، مصنع الحاويات الواقع في المدينة الحرفية، وسير العمل في إنتاجية وتصنيع الحاويات وآليات توزيعها على المناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية.


ولفت مشرف المصنع إلى أنه منذ بداية العام الحالي أنتج المصنع قرابة 500 حاوية و3000 ذراع حديدي لاستعمالها في تركيب وحدات الإنارة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wvsqjEsUS8BF24NVHzaf6KvW4SQre8FV0gDLLMfm (2)

حجازي: هيئة النزاهة أحبطت جرائم فساد قبل وقوعها

WhatsApp Image 2023-03-21 at 3.33.45 PM

وزارة العدل تطلق النظام المحوسب للمساعدة القانونية

1577300907221

انهاء برنامج ترشيد الطاقة لدعم القطاع السياحي في فنادق بالعقبة

WhatsApp Image 2023-03-21 at 3.08.29 PM

المعايطة: التعديلات الدستورية دفعت مسيرة الإصلاح السياسي للأمام

4aebecc5-4b67-401d-a1f6-d52f8d7c4519

الصفدي: الأردن ينسق مع الأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية

22222222222222

تزامناً مع الاعتدال الربيعي .. ما هي حساسية الربيع واعراضها ؟

أخبار متعلقة
لالالا

وزير النقل يطلع على عمل الأرصاد الجوية

file

بلدية الطفيلة تعد دراسة للواقع المروري في المدينة