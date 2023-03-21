بلدية الطفيلة تنفذ محطة لصيانة الآليات والمركبات

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، مشروع محطة صيانة الآليات والمركبات الجاري تنفيذها في المدينة الحرفية بمنطقة المنصورة، بكلفة 350 ألف دينار ممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

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وقال الدكتور العدينات خلال الجولة إن المحطة تهدف إلى صيانة الآليات التابعة للبلدية والدوائر الحكومية الخدمية بالتعاون مع برنامج (UNDP)، ما يسهم في توفير العديد من فرص العمل بتخصصات الميكانيك وخدمات المركبات والآليات، وتوفير تكاليف النقل إلى مركز صيانة المركبات الحكومية في العاصمة عمان، مشيرا إلى أن المشروع سيفذ على مرحلتين.



وأضاف أن المرحلة الحالية تعتمد على كوادر مؤهلة من البلدية ستقوم بكافة الأعمال الميكانيكية بعد تجهيز المحطة بالعدد الميكانيكية اللازمة لصيانة مركبات وآليات البلدية والأجهزة الرسمية، مثمناً للبرنامج دعمه لهذا المشروع وللبرامج الأخرى التي تنفذها في مختلف مناطق المملكة.



كما تفقد الدكتور العدينات، مصنع الحاويات الواقع في المدينة الحرفية، وسير العمل في إنتاجية وتصنيع الحاويات وآليات توزيعها على المناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية.



ولفت مشرف المصنع إلى أنه منذ بداية العام الحالي أنتج المصنع قرابة 500 حاوية و3000 ذراع حديدي لاستعمالها في تركيب وحدات الإنارة.