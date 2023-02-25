بلدية الطفيلة تعد دراسة للواقع المروري في المدينة

الوكيل الاخباري- أعدت بلدية الطفيلة الكبرى، دراسة ميدانية لعدد من التقاطعات المرورية الحيوية في مدينة الطفيلة، بالتعاون مع مديرية الأشغال العامة، وقسم السير والجهات المعنية بالسلامة المرورية، لشمولها بعناصر السلامة المرورية والحد من الأزمة المرورية وحوادث السير.

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وقال رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات، إن لجنة من البلدية والأشغال العامة وقسم السير، حصرت مجموعة نقاط مرورية سوداء وتقاطعات حيوية تشهد حركة نشطة لمعرفة مدى خطورتها على السواقين، والسبل الكفيلة لإيجاد إشارات ضوئية أو مستلزمات مرورية مع إمكانية توسعتها للتخفيف من الأزمة المرورية من ناحية والحد من حوادث الدهس والتصادم من ناحية ثانية.



مقابل ذلك طالب مواطنون، وزارة الأشغال العامة والإسكان وبلدية الطفيلة بضرورة إيجاد إشارات مرورية و مستلزمات مرورية وجسور للمشاة وممرات آمنة على تقاطعات العيص، وأرويم ووسط المدينة والبرنيس والفرز ودوار نقابة المقاولين وغيرها من المواقع في لواءي الحسا وبصيرا، لتنظيم مرور المركبات بشكل فعلي والحد من الإرباك المروري السائد على هذه التقاطعات، بعد تركيب إشارة ضوئية على تقاطع التموين أسهمت في تنظيم حركة وانسيابية المرور.



وأشاروا إلى أن اكتظاظ حركة المركبات التي تزايدت أعدادها في السنوات الأخيرة، يتطلب إيجاد حلول ناجعة لمشكلة النقل والمرور في الطفيلة.