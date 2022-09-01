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الخميس، 01-09-2022 03:47 م

بلدية الكرك تناقش آلية التحول الرقمي في تقديم الخدمات

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الوكيل الإخباري - ناقشت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، آلية التحول الرقمي في تقديم الخدمات والمعاملات إلكترونيا للمواطنين.

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وقال رئيس البلدية، المهندس محمد المعايطة لـ"بترا"، إن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة البلدية الهادفة إلى الارتقاء بآلية سير المعاملات بين البلدية والمراجعين من خلال التحول الرقمي في تقديم الخدمات والمعاملات إلكترونيا.


وأكد أهمية تحويل نظام المعاملات الورقية إلى نظام إلكتروني لتتبع المعاملات، حيث يتيح النظام للمواطنين الاطلاع على معاملاتهم والإجراءات التي تمت على المعاملة من خلال رقم المعاملة إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة البلدية.

 




 

 


 

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