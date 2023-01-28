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السبت، 28-01-2023 04:01 م

بلدية المفرق تباشر بتركيب عبارات لتصريف المياه

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الوكيل الاخباري- باشرت مديرية الصيانة في بلدية المفرق الكبرى، اليوم السبت، بتركيب عبارات أسمنتية لتصريف مياه الأمطار في منطقة ضاحية الملك عبدالله الثاني.

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وقالت البلدية في بيان، إن استحداث هذه العبارات في الضاحية يأتي لضمان تصريف مياه الأمطار بطريقة أمنة والحيلولة دون حدوث تجمعات للمياه في شوارع الضاحية بما يضمن انسيابية حركة السير والمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.


يشار إلى أن الضاحية كانت تعاني في فصول الشتاء السابقة، من تجمعات كبيرة لمياه الأمطار على شوارعها لعدم وجود عبارات لتصريف المياه ما انعكس سلبا على حركة سير المواطنين داخل أحياء الضاحية.

 

 

 




 

 


 

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