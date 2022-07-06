المياه توضح سبب الانقطاعات عن المنازل لأكثر من أسبوعين

الوكيل الإخباري - ردّت وزارة المياه والري على شكاوى تأخر توصيل المياه إلى منازل المواطنين، والتخلف عن الدور الاسبوعي.

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وبيّنت الوزارة، في منشور لها على فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن إعادة تشغيل المصادر التي تم الإعتداء عليها يتطلب فترة تصل إلى 3 أسابيع لتوفير المعدات المسروقة والمعتدى عليها.



ويأتي ذلك خلال حملة تنفذها الوزارة تحت أسم " استهلك ع القد" لتحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك خلال فصل الصيف.



وسبق أن أعلن وزير المياه والري المهندس محمد النجار، أن فصل الصيف الحالي سيكون قاسياً في توفير المياه.

