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الأربعاء، 06-07-2022 11:49 ص

المياه توضح سبب الانقطاعات عن المنازل لأكثر من أسبوعين

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الوكيل الإخباري - ردّت وزارة المياه والري على شكاوى تأخر توصيل المياه إلى منازل المواطنين، والتخلف عن الدور الاسبوعي.

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وبيّنت الوزارة، في منشور لها على فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن إعادة تشغيل المصادر التي تم الإعتداء عليها يتطلب فترة تصل إلى 3 أسابيع لتوفير المعدات المسروقة والمعتدى عليها.


ويأتي ذلك خلال حملة تنفذها الوزارة تحت أسم " استهلك ع القد" لتحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك خلال فصل الصيف.


وسبق أن أعلن وزير المياه والري المهندس محمد النجار، أن فصل الصيف الحالي سيكون قاسياً في توفير المياه. 


 




 

 


 

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