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الإثنين، 06-05-2024 02:39 م

إصابة فتاة بشظايا الرصاص الحي في مخيم طولكرم

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الوكيل الإخباري- أصيبت فتاة فلسطينية بشظايا الرصاص الحي، اليوم الإثنين، في مخيم طولكرم.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة فتاة (28 عاما) بشظايا الرصاص الحي في اليد، تم استلامها من قبل قوات الاحتلال عند حاجز "نتساني عوز" غرب المدينة، وجاري نقلها لمستشفى ثابت ثابت.


وقال مدير الإسعاف والطوارئ في طولكرم رائد ياسين لمراسلة "وفا": " تبلغنا بوجود إصابة لفتاة، بشظايا، داخل أحد المنازل التي استولى عليها جيش الاحتلال في المخيم".


وأضاف أن "الاحتلال منع طواقم الاسعاف من الدخول للمخيم ونقل الفتاة، قبل أن يسلمها عند حاجز "نتساني عوز"، لطواقمنا".

 


 




 

 


 

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