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الإثنين، 06-05-2024 03:17 م

افتتاح مكتب للتنمية الاجتماعية والمعونة الوطنية في المعراض خلال حزيران

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الوكيل الاخباري- استحدثت وزارة التنمية الاجتماعية مكتبا للتنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في بلدية المعراض غربي محافظة جرش، وفق ما قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مؤكدة انه سيتم افتتاح المكتب في شهر حزيران المقبل.اضافة اعلان


وأضافت خلال زيارة فريق وزاري محافظة جرش، للاطلاع على مشاريع نفذتها الحكومة خلال الـ 25 عاما الماضية وعلى نسب الإنجاز في المشاريع تحت التنفيذ، أن مكتب التنمية الاجتماعية في بلدية المعراض يخفف الاكتظاظ على المديرية في المحافظة، موضحة أن مكتب المعونة الوطنية سيعمل بواقع يومين في الأسبوع.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه جرى استحداث وحدة للتدخل المبكر تخدم منطقة المعراض لوجود نسبة إعاقات مرتفعة في المنطقة، وسيتم إنشاء الوحدة في جزء من مركز زراعي الكتة بعد أن حصلت وزارة التنمية على موافقة من وزارة الزراعة لاستملاك المبنى، ليكون دوام الوحدة في تموز المقبل.

وخلال الزيارة، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن 97% من الأردنيين تصلهم شبكة الإنترنت، مبينا بأنه جرى الانتهاء من شبكة الألياف الضوئية في محافظات الشمال.

وأضاف أنه جرى توفير قرابة 300 عمل خلال العامين السابقين من خلال برنامج حافز، وسيتم قريبا افتتاح 4 مراكز خدمات حكومية العام الحالي ومن ضمنها مركز جرش.

 




 

 


 

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