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الإثنين، 06-05-2024 02:31 م

خبراء الأمم المتحدة يدينون العنف الممنهج ضد الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري- دان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال العنف الممنهجة ضد الفلسطينيين في غزة، وأغلبهم من النساء والأطفال.

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وقالوا في بيان اليوم الاثنين: "نشعر بالفزع إزاء ما ظهر مؤخراً من مقابر جماعية في غزة. بعض الجثث ظهرت عليها علامات تعذيب وبعضها لأشخاص يحتمل أنهم دُفِنوا أحياء."


وأضافوا: "يتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص في غزة مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي. عدد النازحين داخلياً في غزة بلغ 1.7 مليون شخص."


وأشاروا إلى أن تقارير أممية تشير إلى اختفاء نساء وفتيات قسراً على يد الجيش الإسرائيلي.


وأكدوا أن إسرائيل فشلت في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وفعال في الجرائم المبلغ عنها.




 




 

 


 

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