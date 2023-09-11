بلدية جرش تسعى لإنشاء فندق فئة 3 نجوم داخل المحافظة

الوكيل الاخباري-

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تسعى بلدية جرش الكبرى لإنشاء فندق 3 نجوم داخل المحافظة، وإنشاء معهد لتدريب أبناء المحافظة على صناعة الحرف اليدوية لإبراز هوية أهل المدينة، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم الاثنين.وتحدث العتوم خلال زيارة للجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار في مجلس النواب للاطلاع على الواقع السياحي داخل المحافظة، عن ضرورة الاستفادة من الزائر بعد تجوله في الموقع الأثري وجذبه لداخل المدينة الحضرية.وأشار إلى أن البلدية طرحت عطاء إنشاء مطعم سياحي ذي طابع ريفي، بهدف ربط المدينة الأثرية بالحضرية.وتحدث العتوم عن رصد مبلغ 700 ألف دينار لتأهيل الساحة الهاشمية، وإنشاء نقاط بيع داخلها، لإطالة مدة بقاء الزائر داخل المحافظة.