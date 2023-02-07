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الثلاثاء، 07-02-2023 08:48 م

بلدية دير أبي سعيد تواصل فتح عبارات الأمطار والشوارع

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الوكيل الاخباري - واصلت كوادر وآليات بلدية دير أبي سعيد الجديدة بلواء الكورة اليوم الثلاثاء، عمليات فتح عبارات وأقنية تصريف مياه الأمطار وإزالة انجرافات التربة عن سعة الطرق العامة.

وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا )، إن كافة الطرق في مناطق البلدية سالكة أمام حركة المرور، مشيراً إلى جهود إدامة تنظيف عبارات تصريف المياه قبل وأثناء المنخفض الجوي ، ومواصلة إزالة انجرافات الأتربة والحجارة من الشوارع العامة نتيجة الهطول الغزير للأمطار .

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