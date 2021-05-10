بلدية دير علا تخصص موقعا للبسطات العشوائية في سوق الصوالحة

الوكيل الإخباري-خصصت بلدية دير علا الجديدة، موقعا لبسطات الخضار المنتشرة عشوائيا على امتداد الشارع الرئيس في سوق الصوالحة.

اضافة اعلان



وقال متصرف لواء دير علا، رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد ابو جاموس، إن الشارع الرئيس المار بمنطقة البلدية يشهد حركة نشطة للمركبات وسط انتشار عشوائي للبسطات بصورة تعيق حركة السير.



وبين أن البلدية خصصت مواقف لمركبات مرتادي السوق من المواطنين والتجار للتسهيل عليهم، وخصوصا في أيام عيد الفطر السعيد، داعيا ابناء اللواء إلى الالتزام لضمان انسيابية حركة المركبات وعدم حصول اختناقات مرورية.



وقال احد اصحاب المحال التجارية عبدالحليم النشاش إن هذه الإجراءات التنظيمية لاقت رضا الكثيرين من اصحاب المحال التجارية، واصبح بالإمكان تنزيل البضائع بكل يسر وسهولة.



وقال صاحب محل بيع الخضروات احمد الصلاحات إن حركة الشراء تحسنت بشكل واضح مع انسيابية حركة السير وتوفر النظافة نتيجة انتقال اصحاب البسطات إلى الموقع الجديد.