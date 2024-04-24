السفير الألماني يزور مشروع تحريج غابات كفرابيل بلواء الكورة

الوكيل الإخباري - زار السفير الألماني في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه، اليوم الأربعاء، مشروع تحريج غابات كفرابيل في لواء الكورة التابع لمحافظة اربد الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبتمويل من بنك الإنماء الألماني.

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وقال مدير زراعة محافظة اربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن المشروع البالغة مساحته 1700 دونم، اشتمل على زراعة 40 ألف شجرة كمرحلة أولى في غابات كفرابيل من أصل 90 ألفا، بهدف التشغيل مقابل الأجر لدعم اللجوء السوري وأبناء المنطقة.



وأوضح أن عملية زراعة الأشجار جرت باستخدام تقنية الشرنقة، وهي من التقنيات الموفرة لمياه الري والصديقة للبيئة، ولا سيما أنها قابلة للتحلل في التربة بعد فترة معينة، وتسهم في تحسين كفاءة استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.



وأكد التزام الجمعية بتشجيع المشاريع الزراعية المستدامة، وتخفيف تبخر المياه والاحتفاظ بالمحتوى الرطوبي للتربة، وتنفيذ هذه المشاريع لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.