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الثلاثاء، 23-04-2024 10:09 ص

الاتفاق على آليات عمل جديدة لمشروع صرف صحي بلدة المغير في إربد

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الوكيل الإخباري - خلص اجتماع لمناقشة آليات سير العمل بمشروع الصرف الصحي في بلدة المغير شرق إربد الى اعادة فتح مسافة 500 متر التي أغلقت اليوم الثلاثاء، في الشارع الرئيسي للبلدة بحيث يصار أولا انجاز تحويلة بديلة لمسار المركبات بحيث يتم تهيئتها بشروط السلامة العامة والارشادات اللازمة اضافة الى اعادة تأهيل وتعبيد مسارات التحويلة المشمولة بأعمال المشروع.اضافة اعلان


وتوصل الاجتماع الذي حضره مساعد الأمين العام لشؤون الصرف الصحي في وزارة المياه والري المهندس سفيان البطاينة ونائب رئيس مجلس محافظة إربد منير الغرايبة ورئيس اللجنة المحلية لمنطقة المغير منذر القبلان وبحضور مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع ومقاول العمل وعدد من أصحاب المحال التجارية المتضررة من أعمال الحفر الى تقسيم العمل على مرحلتين بحيث يتم أولا انجاز التحويلة البديلة لموقع الاغلاق وبعد ذلك يتم اتمام مسافة الـ 500 متر على مرحلتين بواقع 250 متر لكل مرحلة على أن تنفذ المرحلة الاولى بإغلاق الشارع كليا من الجهة الجنوبية وباتجاه الشمال على ان تنفذ ضمن مدة ثلاثة اسابيع وبعدها يصار استكمال المرحلة الثانية.

وقال البطاينة خلال اللقاء انه تم الاستماع لكل الأطراف المعنية بمشروع الصرف الصحي في البلدة وتم الاتفاق بشكل نهائي على آلية عمل واضحة ومنظمة من خلال توفير وتأمين طريق وتحويلة بديلة للمركبات لا سيما انه سيتم اغلاق جزء من الشارع الرئيسي بشكل كلي اذ تم تقسيم الاغلاق على مرحلتين بحيث يتم انجاز 250 متر ضمن المرحلة الأولى على ان يتم اغلاق واستكمال العمل بمسافة 250 متر الاخرى بعد انجاز المرحلة الأولى.

وزاد البطاينة انه سيتم اعادة فتح الطريق التي أغلقت اليوم الثلاثاء بحيث يتم انجاز التحويلة البديلة أولا ضمن شروط ومواصفات معينة وتأمين أمور السلامة العامة بما يخدم السكان المحليين وأصحاب المركبات والمحال التجارية المتضررة، مؤكدا ان الوزارة تتابع المشروع باهتمام بالغ وسيتم تكثيف العمل خلال المرحلة القادمة من اجل تسريع الانجاز وازالة اي معيقات طارئة.

وأكد انه سيتم متابعة كل المستجدات ومعالجة أي اشكالات قد تطرأ على اعمال المشروع أولا بأول لضمان سير العمل دون اي معيقات ولإنجازه واستكماله ضمن المدة الزمنية المحددة له.

 




 

 


 

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