بلدية عجلون تدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية عجلون الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

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وأكد نائب محافظ عجلون رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي أهمية تعاون المواطنين واستجابتهم إلى تحذيرات البلدية والجهات الرسمية المختلفة حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم وتعاونهم مع فرق الطوارئ والعمليات التي تعمل على استقبال ملاحظاتهم وبلاغاتهم.



وبين الدكتور اللوزي، انه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية في مركز البلدية، إضافة إلى غرف العمليات الفرعية في جميع مناطق البلدية بهدف متابعة أوضاع المناطق الخطيرة والساخنة فيها أولاً بأول، والتأكد من انسياب مياه الأمطار بسهولة في مجاري السيول والأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة وغرف العمليات في الأجهزة والمؤسسات المختلفة من الدفاع المدني والأشغال والزراعة وشركة الكهرباء والمياه.



واهابت البلدية بالمواطنين اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى أثناء المنخفض وتثبيت الأجسام الصلبة القابلة للتطاير والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتوخي الحذر أثناء السير على الطرقات خلال تساقط الأمطار أو البرد.



ودعت البلدية المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة الطوارئ الرئيسية في مركز البلدية للإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى.



