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الأحد، 27-03-2022 08:52 م

بلدية غرب إربد تقرر إزالة 500 وحدة إنارة وضعت على منازل

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس بلدية غرب إربد خلال جلسته الأولى المنعقدة اليوم الأحد، إزالة 500 وحدة إنارة تم وضعها في وقت سابق على منازل مواطنين بشكل مخالف للقانون.

وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، في تصريح صحفي، إن قرار الازالة الذي اتخذ بأجماع أعضاء المجلس البلدي سيشمل جميع مناطق البلدية دون استثناء، مشيراً الى ان تلك الوحدات لا تخدم انارتها المارة في الشوارع، فيما تصل تكلفتها الشهرية نحو 5 آلاف دينار .

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