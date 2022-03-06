كشف سبب تحول مياه وادي الريان للون الأحمر

الوكيل الإخباري - كشف متصرف لواء الكورة الدكتور بكر الكعابنة أسباب تحول مياه وادي الريان في بلدة جديتا بمحافظة إربد إلى اللون الأحمر.

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وقال الكعابنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أحد الأشخاص قام بوضع "صبغة" في مجرى المياه لتتحول إلى اللون الأحمر لعدة ساعات قبل أن تعود إلى ما كانت عليه سابقا.

وأضاف أنه تم استدعاء الشخص لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقه منعا لتكرار الحادثة.

وأشار الكعابنة إلى أن العقوبات قد تتراوح بين التوقيع على تعهد بعدم تكرار الحادثة أو الغرامة المالية أو التوقيف.

وبيّن أن "الصبغة" لم يكن لها أي تأثير على المياه ولا تشكل خطرا على سلامة الحياة البيئية في المنطقة.



