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الأربعاء، 08-02-2023 10:15 م

بلدية كفرنجة تتعامل مع انهيارات ومداهمة الأمطار لمنازل المواطنين

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الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر بلدية كفرنجة الجديدة مع عدد من الانهيارات ومداهمة الأمطار لمنازل المواطنين.

وقال رئيس البلدية المحامي الدكتور فوزات فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن كوادر البلدية عملت ومنذ بداية المنخفض على تفعيل خطتها التي وضعتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة، مشيرا إلى إزالة أضرار الانهيارات في عدد من جدران المنازل وشفط المياه من منازل داهمتها الأمطار وتنظيف عبارات تصريف المياه.

وأضاف، جرى ترحيل عدد من الأسر التي تقطن في المناطق المنخفضة القريبة من الأودية، لافتا إلى التنسيق مع غرف العمليات الرئيسية لحل المعيقات والشكاوى.

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