مادبا: كميات امطار جيدة دون وقوع أية حوادث

الوكيل الإخباري- أكد محافظ مادبا نايف الهدايات أن غرف الطوارئ والفرق الميدانية كانت على اتم الاستعداد للتعامل مع أي طارئ خلال الحالة الجوية السائدة، ولم تشهد المحافظة أية حوادث سوى أمور بسيطة تم التعامل معها أولا بأول.

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وأضاف الهدايات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المحافظة شهدت تساقط كميات جيدة من الأمطار، والتي أسهمت برفد سد الوالة بنحو خمسة ملايين متر مكعب إضافية، والتي تبشر بموسم مطري جيد.



من جهته، اكد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح أن غرفة الطوارئ بالبلدية تعاملت مع نحو 140 اتصالا منذ بداية الحالة الجوية تركزت حول ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، إضافة إلى 20 ملاحظة حول مداهمة مياه الأمطار بيوت تسوية اغلبها غير مسكونة وتم التعامل معها من قبل فرقها باستخدام مواتير شفط المياه وصهاريج نضح المياه.



وبين مدير مياه مأدبا المهندس طعمة طاشمان أن المديرية استقبلت نحو 100 شكوى متعلقة بفيضان مياه الصرف الصحي بسبب عدم استيعابها كميات الأمطار، إضافة إلى ربط بعض مزاريب المنازل بشبكات الصرف.