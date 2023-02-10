بلدية كفرنجة تتعامل مع 87 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الماضي

الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر فرق الطوارئ في بلدية كفرنجة مع جميع الملاحظات الواردة إليها خلال المنخفض الجوي وعملت على حلها بشكل فوري.

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وقال رئيس البلدية فوزات فريحات، إن كوادر البلدية تعاملت مع 87 ملاحظة، كانت النسبة الأكبر منها تتعلق بإغلاق شبكات مياه تصريف الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الشوارع، وتم التعامل معها بشكل فوري وحلها.



وأضاف، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد حدوث انهيارات جزئية في 4 طرق فرعية وانهيار جزء ببعض الجدران الاستنادية، وكذلك رفع لوحات إعلانية معدنية سقطت في الطرق العامة بفعل الرياح، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للكشف الميداني عن الأضرار الناتجة عن المنخفض ليتم معالجتها.



