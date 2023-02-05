عجلون : الأمطار تحفز الزراعات الشتوية و الحقلية

الوكيل الاخباري - ساهمت كميات الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية على مختلف المناطق بمحافظة عجلون بانعاش آمال المزارعين وتحسين الزراعات الشتوية و الحقلية (النباتي والحيواني) .



وقال المزارع من بلدة راجب محمد عزبي" إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة سيكون لها آثار إيجابية على المزروعات بعد أن كانوا يتخوفون من تراجع الموسم" .

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وأشار احد اصحاب المزارع في عنجرة فهمي الصمادي إلى أن الأمطار ستعمل على قتل الحشرات الضارة التي تفتك بالأشجار كل عام وإنعاش الأشجار التي بحاجة إلى كميات ري كافية.