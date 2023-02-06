الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 284 وفاة و2323 إصابة

تحذير لمرتادي الصحراوي: رياح قوية ومدى الرؤية 50 متراً

سوريا: تضرر قلعة حلب التاريخية جراء الزلزال المدمر

نقابة التعليم الخاص: حرمان المعلمات من راتب شهر (1) الماضي مخالفة قانونية

الخارجية تفعل خلايا أزمة لمتابعة أوضاع الأردنيين بتركيا وسوريا

إصابة 6 اشخاص بالاختناق بعد تسرب غاز من المدافئ في اربد والزرقاء

الجيولوجيين : لا يمكن التنبؤ بحدوث ارتدادات زلزالية على منطقتنا بعد زلزال تركيا

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و 639 إصابة في سوريا

المياه تدعو لحماية العدادات من خطر الانجماد المتوقع خلال المنخفض

مقاطع مصورة جديدة تلخص مشهد الكارثة في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر

الإثنين، 06-02-2023 09:13 ص

تحذيرات من السير للمواطنين خلال المنخفض الجوي

328860009_705879221193608_648545574884346481_n


الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير من المنخفض الجوي المتوقع، مهيباً بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي والسليم.

اضافة اعلان


ودعا الملازم محمد الدروبي، من غرفة عمليات إدارة السير، إلى الالتزام بقواعد السير والالتزام بتعليمات رقباء السير في الميدان وعدم الخروج إلا للضرورة.


وأشار إلى ضرورة تفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، مشددا على ضرورة التأني أثناء القيادة، تفادياً لحوادث السير.


وأكد الدروبي أن حركة السير في العاصمة عمان انسيابية ونشطة ورقباء السير ينظمون عملية وصول الطلبة إلى مدارسهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1814149750

تحذير لمرتادي الصحراوي: رياح قوية ومدى الرؤية 50 متراً

مع

نقابة التعليم الخاص: حرمان المعلمات من راتب شهر (1) الماضي مخالفة قانونية

وزارة الخارجية

الخارجية تفعل خلايا أزمة لمتابعة أوضاع الأردنيين بتركيا وسوريا

image

إصابة 6 اشخاص بالاختناق بعد تسرب غاز من المدافئ في اربد والزرقاء

elaosboa10742

الجيولوجيين : لا يمكن التنبؤ بحدوث ارتدادات زلزالية على منطقتنا بعد زلزال تركيا

M63A2084

الأمانة تدعو التجار لأخذ الاحتياطات عند تخزين البضائع في المستودعات

أخبار متعلقة
321842797_523677546534235_867703608783352587_n

اصطدام مركبتين بعد الدوار السادس وتدهور مركبة في مرج الحمام

اسباب-انفجار-سخان-الماء-1024x647

انفجار (كيزر كهرباء) داخل شركة في البلقاء

9

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في عمان

1202310165125177588264

الأرصاد تنشر فيديو لتساقط الأمطار في المملكة وتحذيرات

الدوريات الخارجية 3

موقف بطولي من رجال الأمن يحول دون وقوع كارثة

1

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور