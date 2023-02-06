تحذيرات من السير للمواطنين خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير من المنخفض الجوي المتوقع، مهيباً بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي والسليم.

اضافة اعلان



ودعا الملازم محمد الدروبي، من غرفة عمليات إدارة السير، إلى الالتزام بقواعد السير والالتزام بتعليمات رقباء السير في الميدان وعدم الخروج إلا للضرورة.



وأشار إلى ضرورة تفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، مشددا على ضرورة التأني أثناء القيادة، تفادياً لحوادث السير.



وأكد الدروبي أن حركة السير في العاصمة عمان انسيابية ونشطة ورقباء السير ينظمون عملية وصول الطلبة إلى مدارسهم.