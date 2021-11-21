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الأحد، 21-11-2021 04:00 م

بلدية كفرنجة تواصل تنظيف مجاري تصريف المياه

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الوكيل الاخباري- واصلت فرق الطوارئ التابعة لبلدية كفرنجة الجديدة، اليوم الأحد، أعمال تنظيف العبارات ومجاري تصريف المياه تلافيا لحدوث إغلاقات خلال الهطول المطري.

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وقال متصرف كفرنجة رئيس لجنة البلدية بدر الفواز لـ (بترا)، إن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطة التي وضعتها البلدية استعدادا لفصل الشتاء من أجل تيسير حركة المواطنين.


وأشار إلى أن الأعمال اشتملت على تنظيف الأتربة والعوائق التي جرفت نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة، خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر حالياً على المملكة، حيث سحبت مياه الأمطار الأتربة والعوائق على أطراف الشوارع ومجاري تصريف مياه الأمطار في شوارع مدينة كفرنجة الجديدة ومناطقها.


وبين الفواز أنه يجري التنسيق والتشبيك مع غرفة العمليات الرئيسة في المحافظة من أجل حل المشاكل والشكاوى التي ترد من المواطنين حفاظا على سلامة الجميع.

 

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