الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

بلدية مادبا تزين شوارع المدينة بالعلم الأردني

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الأحد، 17-04-2022 02:08 ص

بلدية مادبا تزين شوارع المدينة بالعلم الأردني

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الوكيل الاخباري - أطلق رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح في مادبا اليوم حملة "علمنا عال" بتزيين شوارع المدينة بالعلم الأردني ومبنى البلدية وتوزيع الأعلام على المواطنين .

واستعرض الرواجيح خلال إطلاق حملة علمنا عال من أمام مبنى البلدية بحضور موظفين ومدراء البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي منجزات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة مؤكداً أن العلم الأردني له قيم ثابتة بعمق الدولة تتجسد بالحرية والعدالة.

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