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الخميس، 31-03-2022 08:27 م

بلدية الباسلية تتوجه للارتقاء بالواقع السياحي والزراعي في مناطقها

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الوكيل الاخباري - تسعى بلدية الباسلية من خلال التشبيك مع الجهات المعنية والقطاع الخاص للارتقاء بالواقع الزراعي في مناطق البلدية سيما وانها تمتلك المقومات الكفيلة بإنجاح هذا التوجه، وفقاً لرئيس البلدية طالب الحماد .

وقال الحماد لوكالة الانباء الاردنية "بترا" إن بلدية الباسلية التي تبلغ مساحتها 75 الف دونم يتم زراعة الاراضي القابلة للزراعة فيها بمادة الشعير إلى جانب قرابة 20 الف رأس من الماشية، مشيرًا إلى توجه البلدية إلى حفر بئر ارتوازي بعد الحصول على التراخيص اللازمة والعمل على تخصيص 1000 دونم لزراعة مادة البرسيم، حيث أن هذا المشروع من شأنه أن يوفر المردود المادي المجزي والتنوع في الزراعة في المنطقة.

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