الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

بلدية مادبا تزين شوارع المدينة بالعلم الأردني

إربد: جلسة حوارية حول فضائل الصيام

حوارية بإربد حول الاجتهاد والتجديد بالإسلام

إيطاليا تقرر منع السفن الروسية من دخول موانئها

أوكرانيا تعلن إجلاء نحو 1500 مدني خلال 24 ساعة

زلزال يهز اليونان بقوة خمس درجات

الغذاء والدواء تتعهد بكشف أسماء مهربي أدوية

الرصيفة تحتفل بيوم العلم الأردني

تزيين شوارع ومباني لواء الطيبة بمناسبة يوم العلم

تزيين مداخل وشوارع مدينة المفرق بالعلم الأردني

السبت، 16-04-2022 11:52 م

تزيين مداخل وشوارع مدينة المفرق بالعلم الأردني

5


 
 الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين أخو ارشيدة الخزاعلة إن العلم الأردني رمزا للاعتزاز بالدولة الأردنية والوحدة الوطنية.

واضاف في تصريحات اليوم السبت، أن احتفالنا باليوم الوطني للعلم الأردني جاء تأكيدا على أهمية ورمزية العلم الأردني، واعتزازا بقيم الدولة ، مشيرا إلى أن العلم سيبقى خفاقا في سماء الأردن ليبقى الوطن عزيزاً منيعا، وتبقى رايته خفاقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
42022112722118979593

بلدية مادبا تزين شوارع المدينة بالعلم الأردني

420221115634538574512

إربد: جلسة حوارية حول فضائل الصيام

420221322224193379146

حوارية بإربد حول الاجتهاد والتجديد بالإسلام

4202214141652612054613

الغذاء والدواء تتعهد بكشف أسماء مهربي أدوية

bb

الرصيفة تحتفل بيوم العلم الأردني

5

تزيين شوارع ومباني لواء الطيبة بمناسبة يوم العلم

أخبار متعلقة
w

إربد: الآلاف يحتفلون بيوم العلم

3

بلدية السرحان تردم آبارا مهجورة بمناطقها

1202216185338647874302

لجنة تحقيق بملف السرقات في بلدية اربد

220221721355437875394

العضايلة مهنئا الملك : للّه الحمد من قبل ومن بعد

5202031125158947524190

مؤسسة إعمار جرش تعقد اجتماعها الأول للعام 2022

1

الكوفحي : مديونية بلدية اربد تعادل موازنتها