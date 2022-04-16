تزيين مداخل وشوارع مدينة المفرق بالعلم الأردني



الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين أخو ارشيدة الخزاعلة إن العلم الأردني رمزا للاعتزاز بالدولة الأردنية والوحدة الوطنية.



واضاف في تصريحات اليوم السبت، أن احتفالنا باليوم الوطني للعلم الأردني جاء تأكيدا على أهمية ورمزية العلم الأردني، واعتزازا بقيم الدولة ، مشيرا إلى أن العلم سيبقى خفاقا في سماء الأردن ليبقى الوطن عزيزاً منيعا، وتبقى رايته خفاقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني .

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