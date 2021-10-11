بلعاوي لـ الوكيل :إعطاء مطعوم الإنفلونزا من عمر ٦ أشهر فما فوق

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، إن الأبحاث العلمية توصي جميع الأشخاص البالغين من العمر 6 أشهر فما فوق تلقي مطعوم الإنفلونزا الموسمي.

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وأشار بلعاوي اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري " إلى أنه يمكن لكبار السن، الحوامل، الأمراض المزمنة (أمراض قلب، رئة، سكري، الربو، روماتويد،)، المرضى الذين يُعالَجون للسرطان، ومزودي الرعاية الصحية تلقي مطعوم الإنفلونزا.



وأكد بلعاوي أن الوقت الأفضل لتلقي مطعوم الإنفلونزا الموسمية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي ولغاية شهر يناير/ كانون الثاني.

