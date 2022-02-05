بلعاوي يتوقع أن يصبح متحور (BA.2) السائد في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



توقع أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي أن يصبح المتحور الفرعي من أوميكرون "بي إيه 2" المتحور السائد في المملكة خلال الفترة القادمة.



وأوضح بلعاوي اليوم السبت لـ "الوكيل الإخباري" أنه لا يوجد دلائل علمية تثبت أن المتحور الفرعي من أوميكرون أكثر ضررا من المتحورات الأخرى مضيفا أنه أكثر سرعة بنسبة 50%.



وأكد أنه لا يوجد مؤشر يدل أن المتحور سيزيد من نسبة إدخال المستشفيات أو أعداد الوفيات في المملكة.

اضافة اعلان



وكان مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي قال في تصريحات سابقة إنه تم رصد عدد من حالات متحور أوميكرون الفرعي في المملكة.

