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الثلاثاء، 01-03-2022 12:28 م

بلعاوي ينصح مصابي كورونا: ارتدوا الكمامة 5 أيام بعد الحجر الصحي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أوصى أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي المصابين بفيروس كورونا ارتداء الكمامة 5 أيام إضافية بعد الانتهاء من فترة الحجر الصحي.

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وأضاف بلعاوي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إن فرصة انتقال العدوى من فيروس كورونا تقل بعد 5 أيام من موعد الإصابة بحسب دراسات علمية.


وتوقع بلعاوي أن تنخفض إصابات كورونا في المملكة خلال الأشهر القادمة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة .


وبدأ اليوم العمل بقرار تخفيض فترة العزل للمصابين بالفيروس إلى 5 أيَّام، تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص الكشف عن كورونا "بي سي آر" ودون الحاجة لإجراء الفحص ذاته بعد انتهاء فترة العزل.



 




 

 


 

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