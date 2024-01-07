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الأحد، 07-01-2024 06:28 ص

بلينكن يصل إلى المملكة لبحث الأوضاع الإنسانية الكارثية بغزة

م


الوكيل الإخباري - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاردن فجر اليوم الاحد في سياق جولة إقليمية وفق وزارة الخارجية الأميركية.

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من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سيبحث مع نظيره الأميركي الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستعرة، وسيؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين وإزالة جميع العقبات التي تضعها إسرائيل أمام وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع مناطق غزة.

وأضاف القضاة، أن الصفدي سيعيد تأكيد الموقف الأردني الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، وإدانته جريمة حرب وتصعيداً خطيراً للصراع، ورفض أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة من منطلق أمني وخارج سياق خطة كاملة شاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وقال القضاة إن الصفدي سيجري محادثات مكثفة مع بلينكن أيضاً حول وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع.


 




 

 


 

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