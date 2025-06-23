مدير عام مركز الحُسين يوضح علاقة التعرض للأشعة والاصابة بالسرطان

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور ان هنالك علاقة مثبتة بين التعرض الحاد للإشعاع وزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وأكثرها شيوعًا هو سرطان الغدة الدرقية.



وأوضح منصور في منشور عبر "فيسبوك" انه عندما يحدث تسرب نووي، ينتشر اليود المشع في الجو، وإذا ما استنشقه الإنسان أو تناوله من خلال الطعام الملوث بالإشعاع فإن الغدة الدرقية تمتصه بسرعة، مما يسبب طفرات في خلايا هذه الغدة ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان، خصوصًا إذا ما كانت الغدة ما زالت في طور النمو كما هو الحال عند الأطفال واليافعين.

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