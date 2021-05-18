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الثلاثاء، 18-05-2021 02:40 م

حملات فردية

بنك الدم لـ الوكيل : تزايد الإقبال على التبرع بالدم بين الأردنيين لدعم غزة

طك


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكدت مدير مديرية بنك الدم في وزارة الصحة ، أخصائية أمراض الدم ، الدكتورة آسيا العدوان ، أن هنالك إقبالا من الأردنيين للتبرع في الدم خلال الأيام القليلة الماضية ، دعما لأهالي قطاع غزة.

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وأشارت العدوان ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المواطنين يطلقون حملات التبرّع بشكل فردي ، من منطلق المسؤولية حيال الشعب الفلسطيني أمام نضاله مع العدو.

 

وأوضحت أن ما يقارب (500) وحدة دم ، تم التبرّع بها أمس الإثنين ، وقالت " تم وضع خطّة لمدة شهرين ، ابتداءً من الشهر الحالي حتى الشهر المقبل ، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لغايات تنظيم عملية التبرّع" .

 

وبيّنت أنه تمّ تمديد ساعات التبرع بالدم بعد الساعة (8) مساء لاستقبال المتبرّعين ، منوّهة ان هنالك حملات خارجية من مديرية بنك الدم ، من خلال تجهيز مركبتين خاصتين خارج مركز المديرية .

 

" يتم التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ، من أجل إيصال تبرعات الدم إلى أشقائنا في قطاع غزة " ، وفق العدوان .

 

 

 

 




 

 


 

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