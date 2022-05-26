الخميس 26-05-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 26-05-2022 05:24 م

بني كنانة: مؤتمر طلابي يوصي بتعزيز مفهوم التربية الاعلامية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - اوصى المشاركون بالمؤتمر الطلابي الأول الذي نظمته مدرسة الرفيد الاساسية المختلطة بعنوان "ابداع معرفي وجيل قيادي" واختتم امس بمشاركة عدد من مدارس محافظة إربد وشبكات التطوير التربوي بتفعيل وسائل الإعلام التربوي في المدارس (الصحافة المدرسية، والإذاعة المدرسية ).

كما أوصوا بحسب منسق عام المؤتمر، مديرة مدرسة الرفيد سهام الطويل بالعناية والاهتمام بمفهوم التربية الإعلامية في المراحل الاساسية والاستفادة من دروس مادة التربية الاسلامية في التاكيد على القضايا الاخلاقية .

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