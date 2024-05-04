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السبت، 04-05-2024 11:01 ص

7 ملايين دولار لتنفيذ مشروع دعم النقل الكهربائي في البترا

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الوكيل الاخباري- حصلت وزارة البيئة على سبعة ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتنفيذ مشروع دعم النقل الكهربائي في البترا، الذي ينفذ بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، في وقت تعيد فيه الوزارة تعديل تعليمات ضبط استخدام المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال العام الحالي، وضمن مشروع الأوزون، وفق ما ورد في تقريرها السنوي.

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يأتي ذلك بينما انتهت الوزارة من إعداد إستراتيجية التبريد للأردن، ولبنان، ومصر، وتركيا، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع اعتماد ثلاثة مراكز للتدريب على استعمال أجهزة استرجاع وفحص الغازات.

وضمن مشروع الأوزون كذلك، جرى العمل على تدريب نحو 130 من مختلف كوادر الجهات المعنية على أجهزة استرجاع الغازات، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.
وفي شأن برنامج إعادة تأهيل البادية الأردنية، أشار التقرير إلى أن الوزارة وقعت، العام الماضي، سبع اتفاقيات مع جمعيات تعاونية في منطقة ذيبان، بهدف منحها مشروعا متكاملا لزراعة الأعلاف.
في حين تستمر في تنفيذ إنشاء المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية، والمرحلة الثانية من مشروعي جز الصوف في البادية، وزراعة الأشتال الرعوية في المنطقة ذاتها، بتنفيذ من وزارة الزراعة.
وفي البرنامج ذاته، يتم إعادة تأهيل كل من آبار سويلمة، وحنيف وسواقة، والجربا، والجفر سبعة، والغذف، وجرف الدراويش.

 




 

 


 

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