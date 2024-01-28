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الأحد، 28-01-2024 04:56 م

الكشف عن الزيادة المتوقعة على رواتب متقاعدي الضمان

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الوكيل الاخباري - توقع خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن تكون قيمة الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي التي ستبدأ مع راتب شهر أيار القادم بحدود (5) دنانير.

واشار في تصريحات صحفية ان الزيادة قريبة من زيادة العام الماضي التي كان مقدارها (4.7) دينار، موضحا ان هذه الزيادة مرتبطة بنسبة التضخم المسجلة عن عام سابق أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم حسب بيانات مؤسسة الضمان أيهما أقل.

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