بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - كرم رئيس المجلس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، اليوم الاربعاء، أعضاء المجلس التنفيذي السابق، تقديرا لما بذلوه خلال السنوات الماضية.

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وقال الشوبكي إن هذا التكريم يأتي تقديرا للأعضاء، وما بذلوه وقدموه من جهود وأفكار نيرة، ومساهمة فاعلة في تحسين وتجويد ما تقدمه المؤسسة للمتقاعدين العسكريين، مؤكداً ضرورة البناء والاستمرار على ما تم من إنجازات.