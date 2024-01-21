بوادر انفراج في وصول الحاويات لميناء العقبة

الوكيل الاخباري - أكد فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، الذي يضم غرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية الأردنية، وجود بوادر انفراج في وصول الحاويات إلى ميناء العقبة، ما لم تحدث مفاجآت جديدة في البحر الأحمر.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لفريق العمل الذي عقد اليوم الأحد، في مقر غرفة تجارة الأردن، لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر.



وحضر الاجتماع رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات بالغرفة جمال الرفاعي، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب.