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الأربعاء، 10-01-2024 04:06 م

الزعبي: أجور الشحن على الكهربائيات والالكترونيات ارتفعت 400%

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الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن أزمة البحر الأحمر رفعت أجور الشحن على الأجهزة والمستلزمات الكهربائية بنسبة 400%.

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وأضاف الزعبي لـ" الوكيل الإخباري" أن الحاوية التي كان سعر نقلها من  1800 إلى 2000 دولار، أصبح سعرها اليوم 4000 دولار. 


ونوه إلى أن الكلف ارتفعت على البضائع الواردة من دول شرق آسيا، خاصة الصين، موضحاً أن مدة وصول الشحنات كانت تستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، أما بعد الأزمة في البحر الأحمر قد تزيد المدة شهر آخر. 


وأكد الزعبي، أن لدى التجار في الأردن مخزون كافٍ من البضائع في الأسواق ولا يوجد حتى الآن أي نقص في المواد الكهربائية أو الإلكترونية.


وأوضح الزعبي أن قطع الكهربائيات الكبيرة هي التي قد يتأثر سعرها بسبب ارتفاع كلف الشحن، مضيفاً أن أغلب التجار اجلوا طلباتهم من البضائع إلى ما بعد انتهاء العطلة الصينية التي سوف تبدأ نهاية الشهر الجاري وتمتد لمدة اسبوعين.

 




 

 


 

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