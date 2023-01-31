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الثلاثاء، 31-01-2023 05:18 م

بيان حكومي حول ما يتم تداوله من نفوقات في الأبقار

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الزراعة انه تم تداول معلومات واخبار غير صحيحه عبر وسائل الإعلام والتواصل حول نفوقات في الأبقار حسب ما ورد في الخبر المضلل و المتداول تصل إلى ( ١٥٠ رأس وإصابة ١٠ آلاف رأس اخر )

وهنا تؤكد الوزارة  ان مرض الحمى القلاعية لا يسبب نفوق في الأبقار بل يقلل من كميات الحليب بسبب ارتفاع درجة حرارة الأبقار ومن الممكن أن يسبب نفوق فقط في بعض العجول حديثة الولادة في حال كانت الرضاعة طبيعية وبعدد محصور وان كل ما ورد في الخبر المتداول هو عار على الصحه ومضلل للرأي العام ومخالف للعلم وليس له اصل والوزارة تعمل على كافة الاجراءات للمحافظة على قطعان الأبقار وقد حاصرت الإصابة في منطقة الظليل ولم تسجل اي إصابة خارج تلك المنطقة وضمن المعلومات اليومية من اللجان المتخصصة وبالتعاون مع كافة الجمعيات .

وتؤكد الوزارة على نسب النفوق التي سجلت في المملكة هي اقل من النسب الطبيعية ولأسباب ليس لها علاقة بالحمى القلاعية حيث سجل ٦ نفوقات فقط في الأبقار وضمن عدد من المزارع وليس بسبب الحمى القلاعية .

وتؤكد الوزارة على المتابعة القانونية لمصدر هذه المعلومات وستمضي إلى الإجراءات القانونية المرعية للتعامل معها ومحاسبة كل  من يحاول الاساءه للمنتج الأردني و تضليل الرأي العام ونشر الذعر من خلال الاخبار المضلله .

ونهيب بوسائل الإعلام عدم تداول مثل هذه الأخبار المضلله دون العودة إلى الوزارة او مصادر موثوقة في القطاع .

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