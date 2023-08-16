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الأربعاء، 16-08-2023 04:55 م

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

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الوكيل الاخباري - أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، الأربعاء، إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنا في أدائها خلال شهر حزيران من عام 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته خلال عام 2022، لتنمو بنسبة 5.9% وتبلغ بما مقداره 284.1 مليون دولار أي ما يعادل 201.4 مليون دينار.

وبلغت حوالات العاملين في الخارج خلال النصف الأول من عام 2023 ما مقداره 1,683.8 مليون دولار أي ما يعادل 1,193.8 مليون دينار، وذلك مقابل 1,689.8 مليون دولار أي ما يعادل 1,198.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2022.

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