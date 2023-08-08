2.7 مليار دينار أموال حولها أردنيون عبر كليك العام الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -
كشفت أرقام البنك المركزي، أنه خلال العام الماضي 2022، حول الأردنيون عبر نظام الدفع الالكتروني "كليك" نحو 2 مليار و700 مليون دينار.اضافة اعلان
وأشارت الأرقام الصادرة في التقرير السنوي السابع لنظام المدفوعات في الأردن 2022
، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري، أنه تم دفع 10 مليار و500 مليون دينار عبر نظام ( إي فواتيركم) من خلال 42 مليون و700 ألف أمر دفع.
وأشار التقرير، أنه تم تداول 6 مليون و900 ألف شيك عبر نظام المدفوعات، بقيمة مالية بلغت 41 مليار دينار أردني عام 2022.
وحول قنوات الدفع التي تم استخدامها، أشارت البيانات إلى أنه تم من خلال أجهزة الصراف الآلي تنفيذ 124 مليون حركة بقيمة مالية بلغت 17 مليار دينار، ومن خلال التجارة الالكترونية تم تنفيذ 15 مليون حركة دفع بقيمة مالية بلغت 326 مليون دينار.
وبينت الأرقام، أنه تم من خلال أجهزة نقاط البيع تنفيذ 81 مليون حركة دفع بقيمة مالية بلغت 3 مليار و800 مليون دينار، ومن خلال الانترنت والموبايل المصرفي تم تنفيذ 40 مليون حركة دفع بقيمة مالية بلغت 57 مليار دينار.