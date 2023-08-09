المركزي: مساعٍ لتنظيم وتداول شيك الكتروني في الأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قال البنك المركزي إنه هناك مساعٍ إلى تنظيم ( الشيك الالكتروني) والسماح بتداوله في الأردن.وبيّن البنك في التقرير السنوي السابع لنظام المدفوعات في الأردن 2022، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن الشيك الإلكتروني يُعرف حسب نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 أنه ( محرر رقمي مالي معالج بالوسائل الإلكترونية).وأضاف التقرير أن البنك المركزي عمل على تطوير وسائل الدفع التقليدية التي ترتكز على الدعائم الورقية بحيث يمكن تداولها إلكترونياً من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة.وأشار إلى أنه قام بوضع مواصفات أمنية وفنية للشيكات بهدف الحد من عمليات التزوير، وتسهيل معرفة الشيك المزور، وزيادة فعالية تبادل الشيكات من خلال توحيد قواعد البيانات وزيادة ثقة العملاء بالنظام المصرفي.وعلى ذات الجانب كشف التقرير عن ارتفاع عدد الشيكات المتداولة في عام 2022 لتصل إلى 10 مليون و270 ألف و564 شيكاً، بنسبة ارتفاع بلغت 1% عن عام 2021.