الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

كم كانت تكلفة الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2023؟

وفاة مريض داخل مستشفى الفحيص والامن يهرع الى المكان

مستشفى الجامعة يُصدر 234 بحثاً علمياً طبيا في 2022

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر المقبل

خلل فني يمنع الدخول لتطبيق سند

متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن اعتبارًا من غدٍ الخميس؟

المركزي: مساعٍ لتنظيم وتداول شيك الكتروني في الأردن

توضيح بشأن رواتب العاملين في المدارس الخاصة

مناشدة بالعثور على جواز سفر مصري فُقِد قبل وفاة صاحبه بساعات في تاكسي بعمان

اتفاق أردني رواندي على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

الأربعاء، 09-08-2023 01:15 م

المركزي: مساعٍ لتنظيم وتداول شيك الكتروني في الأردن

164311


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال البنك المركزي إنه هناك مساعٍ إلى تنظيم ( الشيك الالكتروني) والسماح بتداوله في الأردن. اضافة اعلان


وبيّن البنك في التقرير السنوي السابع لنظام المدفوعات في الأردن 2022، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن الشيك الإلكتروني يُعرف حسب نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 أنه ( محرر رقمي مالي معالج بالوسائل الإلكترونية).

وأضاف التقرير أن البنك المركزي عمل على تطوير وسائل الدفع التقليدية التي ترتكز على الدعائم الورقية بحيث يمكن تداولها إلكترونياً من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أنه قام بوضع مواصفات أمنية وفنية للشيكات بهدف الحد من عمليات التزوير، وتسهيل معرفة الشيك المزور، وزيادة فعالية تبادل الشيكات من خلال توحيد قواعد البيانات وزيادة ثقة العملاء بالنظام المصرفي. 

وعلى ذات الجانب كشف التقرير عن ارتفاع عدد الشيكات المتداولة في عام 2022 لتصل إلى 10 مليون و270 ألف و564 شيكاً، بنسبة ارتفاع بلغت 1% عن عام 2021.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

وفاة مريض داخل مستشفى الفحيص والامن يهرع الى المكان

364128304_596213772689043_2918643677658409599_n

مرصد الزلازل يعقد ورشة توعوية حول الوضع الزلزالي في الأردن

148619

الاستهلاكية المدنية تحصل على شهادة اعتماد الآيزو العالمية

4202325132218932618957

مستشفى الجامعة يُصدر 234 بحثاً علمياً طبيا في 2022

5202312181353884199335

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر المقبل

112021193127130423571

خلل فني يمنع الدخول لتطبيق سند

أخبار متعلقة
1mkFCf1VjNBYGBbRfGCtbniDJc9PtpI16o6K6mf5

بيان هام صادر عن البنك المركزي

4202312145330226016410

شركس: 1.7 مليار دينار قروض وتسهيلات اضافية قدمتها البنوك في الأردن خلال 6 أشهر

64ca3da725ff1

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

720232019558269247172

تقرير صادم يكشف عدد المقترضات في الأردن

5202223162023325216180

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

1673344389887

بيان هام صادر عن البنك المركزي